В конце 2020 года NVIDIA заработала $ 100–300 млн на продаже видеокарт майнерам

В четвёртом финансовом квартале 2020 года NVIDIA заработала $ 100–300 млн на продаже видеокарт майнерам, сообщает Venture Beat со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Сообщается, что в первом квартале 2021 года компания планирует выручить на этом $ 50 млн. Напомним, NVIDIA анонсировала новый процессор CMP HX, созданный специально для майнинга, выпуск которого запланирован в первом квартале 2021 года. Общая выручка NVIDIA за год превысила $ 5 млрд, что почти на $ 2 млрд больше, чем в 2019 году.

Напомним, NVIDIA начала бороться с дефицитом новых видеокарт серии GeForce RTX 3000 — хешрейт RTX 3060 будет снижаться при добыче криптовалюты. Драйвер видеокарты будет замедлять её работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга. Таким образом, хешрейт RTX 3060 будет сокращаться на 50%.