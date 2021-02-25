NAVI подписала контракт с 13-летним игроком в CS:GO

Киберспортивная организация Natus Vincere подписала контракт с 13-летним игроком в Counter-Strike: Global Offensive Дмитрием Dem0N Мирошниченко, сообщает пресс-служба NAVI.

У Dem0N 10-й уровень на FaceIT, где провёл более почти две тысячи матчей с винрейтом 53%.

«Мы постоянно ищем новые таланты и стараемся помогать им развиваться. Иногда даже очень молодые игроки показывают хороший потенциал.



13-летний талантливый парень — именно такой случай, когда мы должны смотреть стратегически далеко вперёд. Мы рады оказать поддержку Диме в его профессиональной карьере и приложим усилия, чтобы уже в 16 лет он наводил ужас на лучшие команды мира», — прокомментировал операционный директор NAVI Алексей xaoc Кучеров.