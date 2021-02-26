Российская розничная сеть DNS признала старт продаж RTX 3060 в России провальным

Российская розничная сеть магазинов электроники DNS опубликовала новость, в которой признала старт продаж видеокарт GeForce RTX 3060 провальным и объяснила, почему так вышло.



По словам DNS, NVIDIA в очередной раз назначила неудобное время для старта продаж новой видеокарты. В то время как в Москве было 8 часов вечера, во Владивостоке, например, уже 3 часа ночи. Для других регионов разница во времени в 4 часа и выше — это уже проблема.

Во-вторых, были массовые заказы от одних и тех же людей. Контролировать их невозможно, так как ограничение по количеству расходных накладных в одном заказе можно обойти.



В-третьих, случилась ошибка с ценой. DNS выставила относительно низкие цены в сравнении с другими ритейлерами, включая зарубежные магазины. Цены на RTX 3060 в DNS варьировались от 45 до 50 тыс. рублей в зависимости от модели, в то время как конкуренты установили ценник от 70 тыс. и выше. Это стало лакомым куском для перекупов и прочих мошенников.

И последнее: во время запуска произошёл баг с синхронизацией баз и конфигуратором.



«Во время запуска было решено открыть продажи чуть раньше, чем планировалось, с целью дать системе нормально синхронизироваться. Чтобы в карточках товара одновременно во всех регионах установились цены и значения остатков. Это произошло ночью, когда как раз почти все ключевые сотрудники спали. Оказалось, что наш конфигуратор ПК работает не так, как основной каталог. Именно поэтому основная часть пользователей не увидели видеокарты в обычном каталоге, а те, кто нашёл лазейки, успели купить через конфигуратор. Такого сценария мы попросту не ожидали. Никто об этом не знал, а благодаря часовым поясам заметить проблему не было возможности», — заявили представители компании.