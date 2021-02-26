Бывший киберспортсмен пожаловался на сексизм геймеров в отношении своей жены
Экс-киберспортсмен в Dota 2 Джонатан «Loda» Берг, ныне являющийся совладельцем Alliance, заявил, что в отношении его супруги проявляется сексизм.
«Моя жена недавно полюбила играть в Valorant, но грустно знать, через что она проходит. Вредные парни в игре оскорбляют её за то, что она женщина. Моя 11-летняя дочь только недавно начала играть. Ужасно, что очень скоро она прочувствует на себе то же самое», — написал Берг в своём «твиттере».
Loda написал это в ответ на историю некой девушки, которая заявила, что ей пришлось отключить голосовой чат в шутерах из-за постоянных оскорблений на почве сексизма. А затем она и вовсе перестала играть в такие игры. Теперь девушка предпочитает карточные игры, стратегии или синглплееры.
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