Стала известна подборка бесплатных игр для подписчиков PS Plus в марте 2021 года

Sony назвала игры, которые можно будет бесплатно скачать подписчикам сервиса PS Plus в марте. Игроки смогут забрать четыре игры — Maquette для PS5, Final Fantasy 7 Remake, Remnant from the Ashes и Farpoint для PS4. Все перечисленные игры можно будет скачать начиная со 2-го марта.
Фото: Sony
PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиями, демоверсиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца – 1399 рублей, на 12 месяцев – 3299 рублей.
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