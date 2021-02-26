Что такое Valheim и где её скачать

В Steam стремительно растёт популярность игры Valheim. Она уже входит в топ-5 самых популярных игр в сервисе, проигрывая только уже привычным лидерам в лице Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PUBG. В этой заметке мы расскажем, что это за игра и где её скачать.

Valheim — это выживалка в открытом мире, разработанная шведской компанией Iron Gate. Игра находится в раннем доступе, но уже доступна для игры всем в сервисе Steam.

Поиграть в Valheim бесплатно конечно можно, просто скачав её с торрентов и форумов. Но для онлайн-игры с другими игроками всё равно понадобится лицензионная версия игры. Благо, стоит она недорого. В Steam её можно приобрести по этой ссылке за символические 435 рублей.

Минимальные системные требования Valheim

Операционная система: Windows 7

Windows 7 Процессор: 2.6 GHz Quad Core

2.6 GHz Quad Core Оперативная память: 8 GB ОЗУ

8 GB ОЗУ Видеокарта: GeForce GTX 950 / Radeon HD 7970

GeForce GTX 950 / Radeon HD 7970 Место на жёстком диске: 1 GB

Рекомендуемые системные требования Valheim

Операционная система: Windows 7

Windows 7 Процессор: Intel Core i5 3GHz / AMD Ryzen 5

Intel Core i5 3GHz / AMD Ryzen 5 Оперативная память: 16 GB ОЗУ

16 GB ОЗУ Видеокарта: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580 Место на жёстком диске: 1 GB

Игровой процесс Valheim

Мир игры генерируется случайным образом в каждом новом прохождении. После создания персонажа вы оказываетесь в огромном фэнтезийном мире, где вам предстоит выживать, сражаться с боссами и выполнять задания. Игрок начинает свой путь в игре с пустыми руками. Для начала вы должны добыть дерево и камень, сделать первое оружие и постройки, чтобы получить доступ к более продвинутым инструментам и снаряжению. Для создания лучшего оружия и снаряжения потребуется искать редкие материалы в виде серебра, золота, меди или бронзы. А для увеличения здоровья и силы находите продовольствие — грибы, ягоды и мясо.

Советы для новичков в Valheim

Лучше не строить дом самим, а искать заброшенные дома по карте.

Если собрались строить свой дом, то лучше это сделать возле воды, так как в дальнейшем вам понадобится судно.

Установите верстак. После этого вы сможете создавать снаряжение и ремонтироваться.

Обустройте дом до конца: постройте кровать и костёр.

Чтобы построить верстак и кровать, понадобится древесина. Её можно получить из сломанных деревьев.

Если вас убили, то вы появитесь в ближайшем от места убийства домике.

Дом важно ремонтировать, чтобы он не разрушился.

Для постройки костра понадобится найти камни. Ищите их возле реки.

Сложность в игре зависит от количества игроков, с которыми вы играете вместе. Если вы играете один, то выживать в игре легко. Вдвоём уже посложнее, втроём или впятером ещё сложнее. То есть, чем больше людей на сервере, тем мобы сильнее.

Мясо на старте игры можно найти из убитых диких кабанов. Не бойтесь их — вы сможете легко забить их кулаками.

Помечайте свои находки. Так вы не забудете, где находятся боссы, алтари, склепы или полезные ископаемые.

Геймплей Valheim

Видео опубликовано на YouTube-канале ESO.