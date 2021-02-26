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Скачать valheim. Где купить и скачать вальхейм на ПК

Что такое Valheim и где её скачать
Киберспорт / Другие игры 0
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В Steam стремительно растёт популярность игры Valheim. Она уже входит в топ-5 самых популярных игр в сервисе, проигрывая только уже привычным лидерам в лице Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PUBG. В этой заметке мы расскажем, что это за игра и где её скачать.

Valheim — это выживалка в открытом мире, разработанная шведской компанией Iron Gate. Игра находится в раннем доступе, но уже доступна для игры всем в сервисе Steam.

Поиграть в Valheim бесплатно конечно можно, просто скачав её с торрентов и форумов. Но для онлайн-игры с другими игроками всё равно понадобится лицензионная версия игры. Благо, стоит она недорого. В Steam её можно приобрести по этой ссылке за символические 435 рублей.

Минимальные системные требования Valheim

  • Операционная система: Windows 7
  • Процессор: 2.6 GHz Quad Core
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: GeForce GTX 950 / Radeon HD 7970
  • Место на жёстком диске: 1 GB

Рекомендуемые системные требования Valheim

  • Операционная система: Windows 7
  • Процессор: Intel Core i5 3GHz / AMD Ryzen 5
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580
  • Место на жёстком диске: 1 GB

Игровой процесс Valheim

Мир игры генерируется случайным образом в каждом новом прохождении. После создания персонажа вы оказываетесь в огромном фэнтезийном мире, где вам предстоит выживать, сражаться с боссами и выполнять задания. Игрок начинает свой путь в игре с пустыми руками. Для начала вы должны добыть дерево и камень, сделать первое оружие и постройки, чтобы получить доступ к более продвинутым инструментам и снаряжению. Для создания лучшего оружия и снаряжения потребуется искать редкие материалы в виде серебра, золота, меди или бронзы. А для увеличения здоровья и силы находите продовольствие — грибы, ягоды и мясо.

Советы для новичков в Valheim

  • Лучше не строить дом самим, а искать заброшенные дома по карте.
  • Если собрались строить свой дом, то лучше это сделать возле воды, так как в дальнейшем вам понадобится судно.
  • Установите верстак. После этого вы сможете создавать снаряжение и ремонтироваться.
  • Обустройте дом до конца: постройте кровать и костёр.
  • Чтобы построить верстак и кровать, понадобится древесина. Её можно получить из сломанных деревьев.
  • Если вас убили, то вы появитесь в ближайшем от места убийства домике.
  • Дом важно ремонтировать, чтобы он не разрушился.
  • Для постройки костра понадобится найти камни. Ищите их возле реки.
  • Сложность в игре зависит от количества игроков, с которыми вы играете вместе. Если вы играете один, то выживать в игре легко. Вдвоём уже посложнее, втроём или впятером ещё сложнее. То есть, чем больше людей на сервере, тем мобы сильнее.
  • Мясо на старте игры можно найти из убитых диких кабанов. Не бойтесь их — вы сможете легко забить их кулаками.
  • Помечайте свои находки. Так вы не забудете, где находятся боссы, алтари, склепы или полезные ископаемые.

Геймплей Valheim

Видео опубликовано на YouTube-канале ESO.

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