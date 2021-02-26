Что такое Valheim и где её скачать

В Steam стремительно растёт популярность игры Valheim. Она уже входит в топ-5 самых популярных игр в сервисе, проигрывая только уже привычным лидерам в лице Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 и PUBG. В этой заметке мы расскажем, что это за игра и где её скачать.
Valheim — это выживалка в открытом мире, разработанная шведской компанией Iron Gate. Игра находится в раннем доступе, но уже доступна для игры всем в сервисе Steam.
Поиграть в Valheim бесплатно конечно можно, просто скачав её с торрентов и форумов. Но для онлайн-игры с другими игроками всё равно понадобится лицензионная версия игры. Благо, стоит она недорого. В Steam её можно приобрести по этой ссылке за символические 435 рублей.
Минимальные системные требования Valheim
- Операционная система: Windows 7
- Процессор: 2.6 GHz Quad Core
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 950 / Radeon HD 7970
- Место на жёстком диске: 1 GB
Рекомендуемые системные требования Valheim
- Операционная система: Windows 7
- Процессор: Intel Core i5 3GHz / AMD Ryzen 5
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580
- Место на жёстком диске: 1 GB
Игровой процесс Valheim
Мир игры генерируется случайным образом в каждом новом прохождении. После создания персонажа вы оказываетесь в огромном фэнтезийном мире, где вам предстоит выживать, сражаться с боссами и выполнять задания. Игрок начинает свой путь в игре с пустыми руками. Для начала вы должны добыть дерево и камень, сделать первое оружие и постройки, чтобы получить доступ к более продвинутым инструментам и снаряжению. Для создания лучшего оружия и снаряжения потребуется искать редкие материалы в виде серебра, золота, меди или бронзы. А для увеличения здоровья и силы находите продовольствие — грибы, ягоды и мясо.
Советы для новичков в Valheim
- Лучше не строить дом самим, а искать заброшенные дома по карте.
- Если собрались строить свой дом, то лучше это сделать возле воды, так как в дальнейшем вам понадобится судно.
- Установите верстак. После этого вы сможете создавать снаряжение и ремонтироваться.
- Обустройте дом до конца: постройте кровать и костёр.
- Чтобы построить верстак и кровать, понадобится древесина. Её можно получить из сломанных деревьев.
- Если вас убили, то вы появитесь в ближайшем от места убийства домике.
- Дом важно ремонтировать, чтобы он не разрушился.
- Для постройки костра понадобится найти камни. Ищите их возле реки.
- Сложность в игре зависит от количества игроков, с которыми вы играете вместе. Если вы играете один, то выживать в игре легко. Вдвоём уже посложнее, втроём или впятером ещё сложнее. То есть, чем больше людей на сервере, тем мобы сильнее.
- Мясо на старте игры можно найти из убитых диких кабанов. Не бойтесь их — вы сможете легко забить их кулаками.
- Помечайте свои находки. Так вы не забудете, где находятся боссы, алтари, склепы или полезные ископаемые.
Геймплей Valheim
Видео опубликовано на YouTube-канале ESO.
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