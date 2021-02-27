Фанаты создали карту для CS:GO в стиле сельской глубинки США

Фанаты Counter-Strike: Global Offensive разработали новую карту игры, которая получила название Grizzly County. Карта выполнена в стиле сельской местности США. На ней имеется ферма, карьер, церковь, придорожная гостиница, полицейский участок и много старых машин. Карта была создана для режима королевской битвы Danger Zone.



В настоящее время её оценило уже более двухсот пользователей, а общая оценка Grizzly County составляет 4\5.

Посмотреть видеозапись можно на канале Lizard в YouTube.

Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Выпуск игры для персональных компьютеров на операционных системах Windows и macOS, а также на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 21 августа 2012 года.