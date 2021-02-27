Фанаты создали карту для CS:GO в стиле сельской глубинки США

Фанаты Counter-Strike: Global Offensive разработали новую карту игры, которая получила название Grizzly County. Карта выполнена в стиле сельской местности США. На ней имеется ферма, карьер, церковь, придорожная гостиница, полицейский участок и много старых машин. Карта была создана для режима королевской битвы Danger Zone.
В настоящее время её оценило уже более двухсот пользователей, а общая оценка Grizzly County составляет 4\5.
Посмотреть видеозапись можно на канале Lizard в YouTube.
Counter-Strike: Global Offensive — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Выпуск игры для персональных компьютеров на операционных системах Windows и macOS, а также на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 21 августа 2012 года.
- 27 февраля 2021
-
11:26
-
11:22
-
00:36
- 26 февраля 2021
-
23:09
-
20:56
-
20:21
-
19:53
-
15:39
-
15:07
-
14:38
- 25 февраля 2021
-
23:08
-
22:50
-
20:44
-
16:47
-
12:44
- 24 февраля 2021
-
18:25
-
15:38
-
14:43
-
14:24
-
14:12
- 23 февраля 2021
-
22:58
-
22:40
-
21:32
-
19:10
-
18:39
-
17:43
-
16:16
-
12:42
- 22 февраля 2021
-
23:45
-
21:53
-
20:51
-
19:48
-
18:42
-
17:32
- 21 февраля 2021
-
21:47