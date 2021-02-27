В финале IEM Katowice 2021 по CS:GO сыграют две команды из СНГ

Virtus.pro победила в полуфинале Team Liquid со счётом 2:0, а Gambit обыграла Team Spirit с тем же счётом. Таким образом, в финале крупного турнира по CS:GO встретятся две команды из СНГ.
Соперники подошли к плей-офф в прекрасной форме, обыграв главных фаворитов турнира уже на стадии четвертьфиналов: «медведи» оказались сильнее датчан из Astralis со счётом 2:1, а Gambit Esports обыграла «рождённых побеждать» со счётом 2:0. Впервые в истории соревновательного CS:GO в топ-6 крупного турнира пробились четыре команды, представляющие СНГ-регион.
Решающий матч на IEM Katowice 2021 состоится 28 февраля. Начало матча — в 17:00 мск. Победитель финала получит $ 400 тыс. Серебряный призёр — $ 180 тыс. Maincast покажет матч в прямом эфире. Ознакомиться со всеми результатами турнира можно по этой ссылке.
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