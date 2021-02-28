Матч Virtus.pro c NAVI стал самым популярным на DPC 2021 для СНГ

Матч Virtus.pro c Natus Vincere стал самым популярным на Dota Pro Circuit 2021 для СНГ, сообщает Esports Charts.

На пике игру одновременно смотрели почти 172 тысячи зрителей. Помимо этого, в топ-5 по числу просмотров вошли ещё три игры NAVI — с Gambit (158 тысяч зрителей), c Team Spirit (144 тысячи) и с Empire (124 тысячи).Четвёртой по пиковому онлайну стала встреча Team Spirit и Virtus.pro.

Напомним, победу в матче со счётом 2:0 одержала Virtus.pro. Таким образом, «медведи» завершили первый сезон DPC 2021 без поражений и начнут выступление на мэйджоре в Сингапуре со стадии плей-офф. «Рождённые побеждать» заняли второе место в турнирной таблице DPC для СНГ, на мэйджоре коллектив стартует с группового этапа.