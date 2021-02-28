ceh9: ZywOo значительно дешевле симпла. Он менее популярен, чем s1mple

Комментатор Арсений ceh9 Триноженко порассуждал во время своей трансляции на Twitch о трансферной цене игроков Матье ZywOo Эрбо, Александра s1mple Костылева и Дмитрия sh1ro Соколова. По мнению Арсения, ZywOo стоит значительно дешевле, чем s1mple, а рыночная цена sh1ro из Gambit Esports может составлять $ 200 тыс.
Комментатор считает, что переход sh1ro в топ-команды на данный момент невозможен.
«В какие топ-команды его могут забрать? Куда? И его вряд ли отпустят. Он стоит сейчас, наверное, $ 200 тыс. Кто его за такие деньги заберёт? Его, с одной стороны, не отпустят, а с другой — он очень дорого стоит. В СНГ все слоты заняты», — считает комментатор.
Далее комментатор ответил на вопросы про стоимость s1mple и ZywOo.
«Симпл стоит несколько миллионов долларов. ZywOo значительно дешевле симпла, потому что у симпла есть скилл и медийка. У француза есть такой же скилл, но не такая же медийка. Он менее популярен. Значительно менее популярен», — говорит Арсений.
Видео размещено на канале Артур Dolg в YouTube.
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