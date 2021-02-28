В продуктовых магазинах появились батоны с названием «chleb S.T.A.L.K.E.R. 2»

Пиар-менеджер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Захар Бочаров поделился фотографией в «Твиттере», на которой изображены батоны с упоминанием игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Правда, представитель компании GSC Game World не уточнил, где и в каком магазине продаётся данный хлеб.

«Похоже, это не шутка. Помогаю малому бизнесу», — написал Захар в «Твиттере».

Отметим, что именно изображение батона на движке Unreal Engine 4 авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первым после анонса игры.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Игра была анонсирована 13 августа 2010 года и должна была выйти в 2012-м, однако 9 декабря 2011 года работа над проектом была остановлена. Повторный анонс разработки игры произошёл 15 мая 2018 года. 23 июля 2020 года авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщили, что игра выйдет на Xbox Series и ПК.