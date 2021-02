Что стало с Among Us за последние три месяца? Игра потеряла 70% аудитории на Twitch

К Among Us уже нет такого интереса, как раньше. За последние три месяца игра растеряла 70% зрительской аудитории на Twitch, а пиковое значение игроков за последние 30 дней в Steam составило 87 тысяч против 336 тысяч в ноябре и 181 тысячи в декабре.

Зрительский интерес к Among Us на платформе Twitch упал за 90 дней почти на 70%

Статистика игры в Steam

Что изменилось в игре за эти три месяца? Ответ на этот вопрос прост: в игре не изменилось ничего. Оставшиеся в Among Us игроки продолжают ждать карты The Airship. Она была анонсирована ещё в декабре и должна выйти в первой половине 2021 года, но до сих пор не вышла.



Разработчики не спешат выпускать новую локацию и это довольно странно, учитывая, что их игра продолжает терять популярность. Не добавляют они и новых ролей, это делают за них фанаты. Именно моды продлевают этой игре жизнь. Единственное изменение, произошедшее в Among Us за последние 90 дней, — это то, что над игрой стало работать не три человека, как раньше, а пять.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.