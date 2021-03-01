В Sony PlayStation Network случился массовый сбой

Пользователи сервиса Sony PlayStation Network столкнулись с проблемами при запуске игр, приложений и сетевых функций. Проблемы наблюдаются у пользователей игровых приставок Sony PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5.

На официальной странице Sony для отслеживания состояния PlayStation Network подтверждается, что «в некоторых службах имеются неполадки». Сбой коснулся той части PlayStation Network, которая отвечает за игры и социальные сети. Сбой наблюдается по всему миру, в том числе в России. Неполадки появились в ночь с 26 на 27 февраля мск и продолжаются до сих пор.

«Возможно, у вас возникли затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций. Мы стараемся устранить эту проблему как можно скорее. Благодарим вас за терпение», — отмечается в сообщении Sony.