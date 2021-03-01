Энтузиаст смог ускорить время загрузки GTA Online с пяти и более минут до двух

Игрок под никнеймом t0st решил разобраться, почему время загрузки в GTA Online такое долгое. Чтобы войти в сетевой режим в GTA 5, требуется потратить более 5 минут на слабых процессорах.

Игрок выяснил, что во время загрузки игра задействует лишь одно ядро процессора, не используя мощность видеокарты, дисков, сети или памяти. Оказалось, что игра тратит большую часть времени на загрузку JSON-файла, размер которого составляет смешные 10 Мб. Внутри данного каталога хранится около 63 тысяч записей. Игрок предположил, что данный каталог служит для загрузки всех возможных предметов и обновлений, которые вы можете купить в GTA Online.

Для исправления ошибки игрок написал собственный dll-файл, который сократил время загрузки с пяти и более минут до двух с небольшим минут. Он выложил исправленный файл в свободный доступ и поблагодарил сообщество за отклик. Автор надеется, что разработчики обратят внимание на его пост и выпустят официальный патч с исправлением этой ошибки.