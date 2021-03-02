Новую часть Need for Speed перенесли на год из-за Battlefield 6

Electronic Arts отложила релиз новой части Need for Speed на 2022 год из-за Battlefield 6. Издатель решил сконцентрироваться на разработке и поддержке новой части Battlefield, которая должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series X этой осенью.
Глава студий Electronic Arts Лора Мили посетовала на сложности, с которыми столкнулись разработчики из-за пандемии и перехода на удалённый режим работы: «Battlefield выходит великолепной. Команда усердно работала из дома. И это сложно, сложно делать игры из дома».
Electronic Arts сообщила инвесторам в ноябре, что и Need for Speed, и Battlefield получат новые части на консолях нового поколения к весне 2022 года. Следующая игра в серии Battlefield, ещё не получившая официального названия, была впервые упомянута в 2019-м. Самой последней частью в серии является Battlefield 5, действие которой происходит во время Второй мировой войны.
- 2 марта 2021
-
15:27
-
15:07
-
14:49
- 1 марта 2021
-
17:42
-
12:20
- 28 февраля 2021
-
22:25
-
22:01
-
13:52
-
13:16
-
12:50
-
11:58
- 27 февраля 2021
-
23:04
-
11:26
-
11:22
-
00:36
- 26 февраля 2021
-
23:09
-
20:56
-
20:21
-
19:53
-
15:39
-
15:07
-
14:38
- 25 февраля 2021
-
23:08
-
22:50
-
20:44
-
16:47
-
12:44
- 24 февраля 2021
-
18:25
-
15:38
-
14:43
-
14:24
-
14:12
- 23 февраля 2021
-
22:58
-
22:40
-
21:32