Новую часть Need for Speed перенесли на год из-за Battlefield 6

Electronic Arts отложила релиз новой части Need for Speed на 2022 год из-за Battlefield 6. Издатель решил сконцентрироваться на разработке и поддержке новой части Battlefield, которая должна выйти на PlayStation 5 и Xbox Series X этой осенью.

Глава студий Electronic Arts Лора Мили посетовала на сложности, с которыми столкнулись разработчики из-за пандемии и перехода на удалённый режим работы: «Battlefield выходит великолепной. Команда усердно работала из дома. И это сложно, сложно делать игры из дома».

Electronic Arts сообщила инвесторам в ноябре, что и Need for Speed, и Battlefield получат новые части на консолях нового поколения к весне 2022 года. Следующая игра в серии Battlefield, ещё не получившая официального названия, была впервые упомянута в 2019-м. Самой последней частью в серии является Battlefield 5, действие которой происходит во время Второй мировой войны.