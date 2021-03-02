Twitch предложила заменить слово «женщины» на «womxn». Это вызвало негатив в сообществе

Стрим-платформа Twitch заявила, что будет использовать слово «womxn» вместо слова «женщины» в «Месяце женской истории», чтобы поддержать интерсекциональный феминизм. Такой креатив платформы пользователи не оценили. Термин вызвал шквал критики и насмешек, поэтому платформе пришлось поменять своё решение и вернуть слово «женщины».



Термин вызвал возмущение среди представителей ЛГБТ сообщества, которые раскритиковали решение платформы и назвали его трансфобным. По их мнению, это слово предполагает, что транс-женщины не являются женщинами.



Термин «womxn» является альтернативным написанием английского слова «женщины». Такое написание слова «женщины» связано с давним протестом против слова «woman», которое происходит от слова «man».



«Термин «womxn» стал популярным среди людей, которые говорят, что термин «женщины» имеет патриархальные корни. Правописание слова проистекает из давнего возражения против слова «женщина», поскольку оно происходит от слова «мужчина», — говорит доктор Клара Брэдбери-Рэнс из Королевского колледжа Лондона.