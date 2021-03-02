Обновление 15.50 добавило в Fortnite новые скины и пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG

В Fortnite вышло обновление 15.50, которое возвратило в игру один из самых мощных пистолетов-пулемётов Rapid Fire и добавило эксклюзивный скин австралийского блогера Lazarbeam.

Размер обновления 15.50

PS5: 4 Гб

Xbox Series X/S: 1,84 Гб

Xbox One: 2,85 Гб

Nintendo Switch: 3 Гб

PS4: 2,18 Гб

ПК: 1,19 Гб

Пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG возвращается в Fortnite

Пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG присутствовал в игре только в течение двух сезонов и был помещён в Убежище в начале четвёртого сезона. Доступный в обычном, эпическом и легендарном вариантах, этот пистолет имеет высокий урон в секунду и идеально подходит для ближнего боя.

Ручная пушка (Hand Cannon) помещена в Убежище

Ручная пушка была одним из самых мощных орудий в игре. С выходом обновления 15.50 она исключена из пула добычи и помещена в Убежище. Но не волнуйтесь, если вы большой фанат этого оружия, поскольку любой предмет, помещённый в Убежище, не исчезает навсегда из игры.

Добавлен набор ютубера Lazarbeam

Австралийский ютубер Lazarbeam получил собственный скин. Блогер изображён в виде строителя неслучайно. До того, как он стал известен, блогер работал строителем. Набор станет доступен для покупки в магазине предметов начиная с 4 марта.

Женская версия Мидаса

Кодеры обнаружили в файлах игры несколько других скинов и косметических предметов, которые могут появиться в игре в ближайшем будущем. Так, стоит ожидать появления женской версии Мидаса. Скин будет поставляться в наборе и продаваться за реальные деньги.

Другие предстоящие скины и косметические предметы помимо уже известных: