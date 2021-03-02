Обновление 15.50 добавило в Fortnite новые скины и пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG

В Fortnite вышло обновление 15.50, которое возвратило в игру один из самых мощных пистолетов-пулемётов Rapid Fire и добавило эксклюзивный скин австралийского блогера Lazarbeam.
Размер обновления 15.50
- PS5: 4 Гб
- Xbox Series X/S: 1,84 Гб
- Xbox One: 2,85 Гб
- Nintendo Switch: 3 Гб
- PS4: 2,18 Гб
- ПК: 1,19 Гб
Пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG возвращается в Fortnite
Пистолет-пулемёт Rapid Fire SMG присутствовал в игре только в течение двух сезонов и был помещён в Убежище в начале четвёртого сезона. Доступный в обычном, эпическом и легендарном вариантах, этот пистолет имеет высокий урон в секунду и идеально подходит для ближнего боя.
Ручная пушка (Hand Cannon) помещена в Убежище
Ручная пушка была одним из самых мощных орудий в игре. С выходом обновления 15.50 она исключена из пула добычи и помещена в Убежище. Но не волнуйтесь, если вы большой фанат этого оружия, поскольку любой предмет, помещённый в Убежище, не исчезает навсегда из игры.
Добавлен набор ютубера Lazarbeam
Австралийский ютубер Lazarbeam получил собственный скин. Блогер изображён в виде строителя неслучайно. До того, как он стал известен, блогер работал строителем. Набор станет доступен для покупки в магазине предметов начиная с 4 марта.
Женская версия Мидаса
Кодеры обнаружили в файлах игры несколько других скинов и косметических предметов, которые могут появиться в игре в ближайшем будущем. Так, стоит ожидать появления женской версии Мидаса. Скин будет поставляться в наборе и продаваться за реальные деньги.
Другие предстоящие скины и косметические предметы помимо уже известных:
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