Steam показал среднестатистический компьютер своего геймера
Steam опубликовал результаты опроса о самых популярных комплектующих в компьютерах пользователей.
Среди видеокарт в очередной раз лидирует NVIDIA и GeForce GTX 1060. Среди процессоров самым популярным остается Intel с мощностью 3.3 Ghz. Также средний ПК геймера включает 16 Гб оперативной памяти, жёсткий диск свыше 1 Тб. Наиболее ходовой операционной системой остается Windows 10, которую использует уже 92% игроков.
Самым популярным VR-шлемом оказался OCULUS QUEST 2, на который приходится почти 23% пользователей.
Ранее интернет-магазин OZON рассказал о самых популярных комплектующих для ПК в России за 2020 год. Самой популярной видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, самым популярным процессором — Intel Core i5-9400F.
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