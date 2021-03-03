Steam показал среднестатистический компьютер своего геймера

Steam опубликовал результаты опроса о самых популярных комплектующих в компьютерах пользователей.



Среди видеокарт в очередной раз лидирует NVIDIA и GeForce GTX 1060. Среди процессоров самым популярным остается Intel с мощностью 3.3 Ghz. Также средний ПК геймера включает 16 Гб оперативной памяти, жёсткий диск свыше 1 Тб. Наиболее ходовой операционной системой остается Windows 10, которую использует уже 92% игроков.



Самым популярным VR-шлемом оказался OCULUS QUEST 2, на который приходится почти 23% пользователей.



Ранее интернет-магазин OZON рассказал о самых популярных комплектующих для ПК в России за 2020 год. Самой популярной видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, самым популярным процессором — Intel Core i5-9400F.