Анонсирована новая видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT

AMD представила новый видеоускоритель для игр в разрешении 1440p, получивший название Radeon RX 6700 XT. Рекомендованная цена новинки — $ 479. Видеокарта выйдет на рынок 18 марта.
Видеокарта будет потреблять 230 Вт. Благодаря 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6, 192-битной шине и 40 вычислительным блокам (у RX 6800 60 вычислительных блоков, а у RX 6800 XT — 80) AMD обещает, что вы сможете играть во все современные новинки на максимальных настройках в разрешении 1440p. Если в системе будет установлен быстрый процессор, то AMD уверяет, что вы сможете достичь 212 FPS в Overwatch, 272 FPS в League of Legends и 360 FPS в Rainbow Six Siege.
Сравнительное тестирование видеокарты с NVIDIA RTX 3070 и 3060 Ti без трассировки лучей показывает, что новинка опережает своих соперников в большинстве игр.
Запись презентации AMD Radeon RX 6700 XT
Видео опубликовано на YouTube-канале AMD.
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