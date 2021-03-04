В Великобритании будут продавать модульные строения в стиле Minecraft

Британская студия дизайна и архитектуры JaK studio собирается продавать специальные модульные кубы для работы и отдыха, созданные на основе строений в Minecraft.



«В последние несколько лет наметилась тенденция создавать во дворах сараи и другие постройки, которые используются для работы или отдыха. Пандемия сделала подобные объекты только популярнее. Во время изоляции наша команда была очарована принципами игры Minecraft, которая позволяет людям трансформировать окружающую среду и настраивать её под себя. Мы начали экспериментировать с идеей гибкой модульной микроархитектуры. Проект HOM3 переносит принципы, которые мы нашли в игровом мире, в реальное пространство и предлагает уникальное дизайнерское решение для современной жизни», — цитирует Playground слова автора идеи Джейкоба Лоу.



JaK studio будет создавать проекты для быстрой постройки объектов на территории участков. Запустить стартап планируют в этом году.



Ранее Москомархитектура сообщила, что новое очистное сооружение в российской столице будет оформлено в духе Minecraft. Здание построят на Ленинской слободе.