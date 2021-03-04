KennyS переведён в запас G2 Esports. Скорее всего игрок покинет клуб

В составе французской команды G2 Esports по CS:GO произошли изменения. Кэнни kennyS Шраб был переведён в запас. Вероятно, игрок покинет клуб после того как найдёт для себя новый коллектив. Он представлял цвета G2 Esports с февраля 2017 года.

Освободившееся место пятого игрока в основе занял другой французский игрок — Одрик JACKZ Жюг. В основном составе G2 Esports числятся следующие игроки: Никола NiKo Ковач, Неманья nexa Исакович, Неманья huNter Ковач, Одрик JACKZ Жюг и Франсуа AmaNEk Делоне.

G2 Esports занимает 10 место в рейтинге лучших коллективов по CS:GO от HLTV. В составе G2 KennyS становился победителем DreamHack Masters Malmö 2017 и ESL Pro League Season 5. В 2013-м он занял 12 место в топ-20 лучших игроков года по версии HLTV. В 2014-м и 2015-м стал шестым.