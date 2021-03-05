Valve больше не будет поддерживать Artifact

Карточная игра Artifact, основанная на вселенной Dota 2, больше не будет поддерживаться разработчиками. Valve заявила, что приостанавливает разработку бета-версии Artifact 2.0 и не планирует выпускать для игры дальнейшие обновления. Обе версии игры — Artifact Classic и Artifact 2.0 — сделали бесплатными.

Кроме того, бета-версия Artifact 2.0 была переименована в Artifact Foundry. Все карты в Artifact Classic игроки смогут получить бесплатно, но комплекты карт больше нельзя приобрести в магазине. Карты, приобретённые игроками за деньги, стали коллекционными. Их по-прежнему можно продать на торговой площадке, но сам механизм продажи и покупки через неё убран из клиента игры. Игроки, которые купили Artifact, смогут заработать комплекты коллекционных карт. В бесплатной версии такой возможности не будет.



В Artifact 2.0 все карты можно получить в процессе игры. Карты или комплекты карт нельзя купить, а карты в Artifact Foundry нельзя продать на торговой площадке.

Оригинальная версия игры вышла в ноябре 2018 года, но так и не стала популярной среди игроков, которые раскритиковали разработчиков. Игрокам не нравилось, что Valve сделала её платной и заставляла вкладывать деньги и после покупки игры, так как хорошие карты можно было приобрести только за реальные деньги.