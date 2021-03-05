За игрой лидера NAVI в CS:GO смотрели 83 000 человек

4 марта снайпер команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обновил личный рекорд пикового онлайна на Twitch. За его трансляцией на платформе одновременно следили более 83 тыс. человек.



Предыдущий рекорд Костылева по количеству зрителей на его стриме был зафиксирован 3 марта. Тогда в пике его трансляцию одновременно смотрели более 60 тыс. человек, сообщает Сybersport.ru.



Ранее аналитик и комментатор Арсений ceh9 Триноженко сравнил медийную популярность Костылева и игрока Team Vitality Матьё ZywOo Эрбо. Он отметил, что, несмотря на два подряд титула лучшего игрока года по версии HLTV.org, в медийном плане ZywOo проигрывает s1mple.

Ранее малоизвестная команда GROND из Волгограда в четвёртом раунде DreamHack Masters Spring 2021 переиграла именитый коллектив Fnatic.