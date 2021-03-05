Более тысячи человек одновременно играли в версии Artifact – это рекорд за два года

Суммарная онлайн-игра в двух версиях Artifact превысила тысячу человек. Это лучший показатель тайтла за последние два года.
После новости о прекращении поддержки ККИ в версию Artifact Classic одновременно играли более 650 человек, а в новой Artifact Foundry (ранее — Artifact 2.0) онлайн составил более 350 пользователей. В последний раз тайтл показывал сопоставимые цифры в марте 2019 года, сообщает Сybersport.ru. со ссылкой на данные Steam.
4 марта студия Valve объявила, что официально отменила разработку Artifact 2.0, так как игра не смогла привлечь достаточного внимания фанатов. Разработчики разделили тайтл на две версии — классическую и обновлённую, обе из которых теперь бесплатно доступны в Steam.
Ранее аниматор Valve Джамал Брэдли опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором в закладках браузера можно было заметить ссылки с названиями Animation (Citadel), General (Citadel) и CITADEL.
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