Более тысячи человек одновременно играли в версии Artifact – это рекорд за два года

Суммарная онлайн-игра в двух версиях Artifact превысила тысячу человек. Это лучший показатель тайтла за последние два года.



После новости о прекращении поддержки ККИ в версию Artifact Classic одновременно играли более 650 человек, а в новой Artifact Foundry (ранее — Artifact 2.0) онлайн составил более 350 пользователей. В последний раз тайтл показывал сопоставимые цифры в марте 2019 года, сообщает Сybersport.ru. со ссылкой на данные Steam.



4 марта студия Valve объявила, что официально отменила разработку Artifact 2.0, так как игра не смогла привлечь достаточного внимания фанатов. Разработчики разделили тайтл на две версии — классическую и обновлённую, обе из которых теперь бесплатно доступны в Steam.



Ранее аниматор Valve Джамал Брэдли опубликовал в своём «твиттере» видео, на котором в закладках браузера можно было заметить ссылки с названиями Animation (Citadel), General (Citadel) и CITADEL.

Аниматор Valve случайно упомянул в видео игру Citadel