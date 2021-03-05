Лучшая копия Цири в мире будущего. В Cyberpunk 2077 создали героиню из The Witcher 3

Девушка-моддер из Финляндии под ником LittleCloudxJ выложила пресет, который добавляет в Cyberpunk 2077 известную героиню из The Witcher 3. Пресет можно скачать по этой ссылке.

Как создать точную копию Цири в Cyberpunk 2077

Автор перечислила моды, которые нужны для создания персонажа в Cyberpunk 2077:

Для установки данного пресета нужно скачать эти моды и установить их в: \Cyberpunk 2077\archive\pc\patch. Если папка patch отсутствует, то необходимо создать её. Распакуйте пресет, откройте ваше сохранение через Save Editor, который можно скачать по этой ссылке, загрузите пресет. После этого вам останется сохранить изменённого персонажа и запустить Cyberpunk 2077.