В Англии поймали скрывавшегося преступника, не удержавшегося от покупки Call of Duty

В Бирмингеме (Англия) был задержан сбежавший из тюрьмы Клинт Батлер, информирует Sky News. Парень отбывал 17-летний срок за грабёж и правонарушения с применением огнестрельного оружия, но сбежал в ноябре 2020 года.



Преступник долгое время скрывался, но не смог удержаться от покупки диска с Call of Duty (о какой именно части идёт речь, не уточняется). На улице он и его приятель были остановлены офицерами полиции, которые поинтересовались о причине их нахождения вне дома во время карантина. Друг Клинта объяснил, что они решили купить игру, а после требования предъявить документы сам Клинт ударил одного из полицейских. В ходе завязавшейся драки Батлер был задержан.



«Почему он решил рискнуть, приняв это идиотское решение приехать в город во время изоляции, чтобы купить игру, останется загадкой», — прокомментировал задержание Клинта суперинтендант полиции Ник Роу.

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