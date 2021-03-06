Выиграй UFC 4 на «Чемпионате»!

«Чемпионат» разыгрывает три игры UFC 4. Платформу — PS4 или XBOX – выберет победитель.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить очень простые условия конкурса.

На два кода:

1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».

2. Сделайте репост записи себе в «сториз» и отметьте @championat_com

На один код:

1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».

2. Поставьте лайк записи и в комментариях к ней отметьте троих друзей, которые хотели бы себе эту игру.

Важное уточнение: ваш аккаунт в «Инстаграме» обязательно должен быть открытым.



Троих случайных победителей мы определим 12 марта в комментариях.

Запись с условиями розыгрыша игры UFC 4 можно посмотреть на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».