Выиграй UFC 4 на «Чемпионате»!
«Чемпионат» разыгрывает три игры UFC 4. Платформу — PS4 или XBOX – выберет победитель.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить очень простые условия конкурса.
На два кода:
1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Сделайте репост записи себе в «сториз» и отметьте @championat_com
На один код:
1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Поставьте лайк записи и в комментариях к ней отметьте троих друзей, которые хотели бы себе эту игру.
Важное уточнение: ваш аккаунт в «Инстаграме» обязательно должен быть открытым.
Троих случайных победителей мы определим 12 марта в комментариях.
Запись с условиями розыгрыша игры UFC 4 можно посмотреть на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
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