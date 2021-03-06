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Выиграй UFC 4 на «Чемпионате»!

Выиграй UFC 4 на «Чемпионате»!
Киберспорт / Другие игры 0

«Чемпионат» разыгрывает три игры UFC 4. Платформу — PS4 или XBOX – выберет победитель.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить очень простые условия конкурса.

На два кода:

1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Сделайте репост записи себе в «сториз» и отметьте @championat_com

На один код:

1. Подпишитесь на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Поставьте лайк записи и в комментариях к ней отметьте троих друзей, которые хотели бы себе эту игру.

Важное уточнение: ваш аккаунт в «Инстаграме» обязательно должен быть открытым.

Троих случайных победителей мы определим 12 марта в комментариях.

Запись с условиями розыгрыша игры UFC 4 можно посмотреть на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

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