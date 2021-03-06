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NoTechies не будут выступать вместе во втором дивизионе СНГ

NoTechies не будут выступать вместе во втором дивизионе СНГ
Киберспорт 0

Состав NoTechies не будет выступать во втором дивизионе региона СНГ, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, оставшиеся игроки команды Владислав Crystallize Кристанек и Егор Ergon Козлов не будут выступать вместе и уже начали поиски новых коллективов. Соответственно, слот команды NoTechies во втором дивизионе достанется новому коллективу Solo — Dota Team.

Ранее Бакыт Zayac Эмилжанов сообщил, что он покинул коллектив NoTechies. На данный момент киберспортсмен находится в поиске новой команды.

В первом дивизионе DPC 2021: Season 1 для СНГ коллектив NoTechies выиграл лишь один матч из семи и упал в нижний дивизион.

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