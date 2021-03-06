S.T.A.L.K.E.R. 2 будет намного более чистой игрой на релизе, чем «Чистое Небо»

PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров стал гостем подкаста «Не занесли», на котором рассказал о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2. Захар отметил, что не может раскрыть все детали из-за действующего соглашения о неразглашении, но кое-что новое об игре он всё равно рассказал.

О выборе движка для S.T.A.L.K.E.R. 2

«Мы думали, чтобы продолжать разработку на старом движке. Движок и правда дряхленький. На нём очень тяжело разрабатывать современные игры. Перебирали другие варианты, посмотрели чуть ли не все актуальные движки на рынке, но движок Unreal Engine 4 сейчас самый удобный и лучший для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2».

О реализации модов на движке Unreal Engine 4

«На Unreal Engine реализация модов будет проще, чем на другом движке. Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. за всё это время живёт за счёт модификаций, некоторые из которых просто сумасшедшие, где с нуля написана своя собственная история, где апдейты графики, апдейты физики, переделанное оружие и так далее. Создатели модификаций — это хардкорное ядро фанатов, мы очень хотим их порадовать! Поддержки модов для ПК-версии S.T.A.L.K.E.R. 2 хотелось бы как можно раньше, в идеале — на релизе. Это приоритетно».

О поддержке модов на Xbox Series

«Такая возможность есть. Это сложная экосистема, чтобы я мог сейчас на это ответить. Мы смотрим в этом направлении, но моды на консоли это совсем не то же самое, что моды на ПК».

О стабильности игры на релизе

«Могу абсолютно честно пообещать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет намного более чистой игрой на релизе, чем проблемное Чистое небо».

Об изменении системы симуляции жизни по сравнению с прошлыми частями

«Она стала более дотошной и более детальной. В основе по-прежнему взаимодействие систем: фракции, монстры, NPC взаимодействуют друг с другом, даже пока игрок этого не видит. И можно потом прийти и увидеть какие-то последствия. То есть можно прийти в место, где уже была разборка между кабанами и увидеть мёртвых кабанов. Собрать с них какой-то лут, свойственный мёртвым кабанам и уйти оттуда. То есть вы часто будете видеть последствия, а не само событие. А-life 2.0 — это другой уровень исполнения. Мы уделим ему достаточного внимания ближе к релизу. Это дико крутая система, которая очень круто работает».

Про открытый мир в S.T.A.L.K.E.R. 2

Зона — это культовая часть Сталкера. Зона — это 90% привлекательности для многих, потому что это особый мир, который работает по своим правилам. Бесшовный открытый мир S.T.A.L.K.E.R. 2 — это в первую очередь возможность сделать Зону такой, какой она графически и с точки зрения ощущения никогда не была. Бесшовный открытый мир — это история про то, что у нас нелинейный сюжет с огромным количеством ветвлений и разными концовками. Это звучит как что-то масштабное и история должна жить в масштабной оболочке. Открытый мир это ещё и обёртка для сюжета, который мы рассказываем, и сюжет работает в открытом мире, и открытый мир нужен для того, чтобы он сработал так как надо. Синглплеер — это 100% акцент в S.T.A.L.K.E.R. 2. Это игра, которую хочется, чтобы покупали и перепроходили ради истории.