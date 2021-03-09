Состав B8 Esports покинул бразильский игрок Леонардо RdO-Фернандес
В составе коллектива B8 Esports по Dota 2 произошли очередные изменения. Бразильский игрок Леонардо RdO-Фернандес принял решение продолжить карьеру в другом месте, сообщает Cybersport.Metaratings.ru со ссылкой на источник в команде.
На данный момент на позиции RdO играет казахстанец Айбек Naive-Токаев в качестве стендина.
После ухода RdO в B8 Esports Данила Dendi Ишутина осталось ещё два бразильца — Диего Sexyfat Барин и Эйтор Duster Перейра.
По итогам первой части сезона B8 Esports заняла последнее место во втором дивизионе СНГ, проиграв шесть из семи матчей.
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