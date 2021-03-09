86-летний китаец преодолел отметку в 300 пройденных игр

86-летний инженер из Китая Ян Бинлинь преодолел отметку в 300 пройденных игр различного уровня. Дедушка увлекается видеоиграми на протяжении 20 лет, он отдаёт предпочтение хоррорам.

«Надеюсь, молодые игроки научатся грамотно распоряжаться своим временем. Можно посвятить играм один-два часа, но не целый день. Иначе это плохо повлияет на здоровье: как физическое, так и моральное. Неважно, насколько игра сложная. Всегда можно поставить её на паузу и вернуться к прохождению потом, ведь так?» — сказал Ян Бинлинь изданию South China Morning Post.

По словам Бинлиня, он играет почти каждый вечер за исключением дней, когда путешествует или плохо себя чувствует. Также он не использует руководства во время прохождения. В процессе игры Ян делает заметки и пишет обзоры.