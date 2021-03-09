В Минспорте считают, что российские геймеры должны играть в FIFA за отечественные клубы
Киберспорт / FIFA 0
Заместитель министра спорта России Андрей Сельский на онлайн-конференции по развитию киберспорта в России внёс критику в сторону отечественных киберспортсменов в дисциплине FIFA из-за того, что они играют на международных турнирах за иностранные клубы.
«Задумаемся, как у нас сейчас проходят игры: вот мы играем в какую-нибудь FIFA, мы отдаём свои данные за рубеж — это раз, мы играем за игроков зарубежных команд — это два. Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу, и у нас там играют какой-нибудь «Ливерпуль» и «ПСЖ». Если мы позиционируем спорт как инструмент продвижения в том числе нашей страны, нашей мягкой силы, то нам нужны российские команды», — приводит слова Сельского агентство «Москва».
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