Появились новые скриншоты Atomic Heart — «русского BioShock»

В фанатском сообществе Atomic Heart во «ВКонтакте» появилось множество новых скриншотов игры.

Посмотреть скриншоты можно в фанатском сообществе Atomic Heart во «ВКонтакте».

Atomic Heart — это шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР. То есть разработчики решили порассуждать, как бы мог выглядеть СССР в качестве продвинутой сверхдержавы с андроидами и искусственным интеллектом. В ходе игры главный герой исследует предприятие, захваченное восставшими роботами.

Над игрой работает российская студия Mundfish. Западная пресса окрестила шутер «русским BioShock».

Дата выхода игры неизвестна. На странице проекта в Steam можно ознакомиться с трейлерами и системными требованиями.