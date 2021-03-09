Появились новые скриншоты Atomic Heart — «русского BioShock»
В фанатском сообществе Atomic Heart во «ВКонтакте» появилось множество новых скриншотов игры.
Посмотреть скриншоты можно в фанатском сообществе Atomic Heart во «ВКонтакте».
Atomic Heart — это шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР. То есть разработчики решили порассуждать, как бы мог выглядеть СССР в качестве продвинутой сверхдержавы с андроидами и искусственным интеллектом. В ходе игры главный герой исследует предприятие, захваченное восставшими роботами.
Над игрой работает российская студия Mundfish. Западная пресса окрестила шутер «русским BioShock».
Дата выхода игры неизвестна. На странице проекта в Steam можно ознакомиться с трейлерами и системными требованиями.
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