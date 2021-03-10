Российских блогеров могут обязать платить налоги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести налог на российских блогеров. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, сообщают «Ведомости».
Министерство планирует обязать иностранные компании, среди которых Facebook, YouTube, Instagram, TikTok и другие, выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы.
Таким образом российские власти планируют пополнять государственный бюджет. Исполнителями проекта назначены Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития и Федеральная налоговая служба. Участники, выступившие с данной инициативой, а также все перечисленные сервисы, отказались от комментариев.
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