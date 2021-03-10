Американский блогер задонатил стримеру $ 50 тыс. за быстрое прохождение Minecraft

Популярный американский YouTube-блогер Джимми Дональдсон, более известный как Mr.Beast, подарил 19-летнему немецкому Twitch-стримеру под ником Realbanex $ 50 тыс. за то, что он смог пройти Minecraft менее чем за час.

Изначально Mr.Beast, прославившийся в YouTube-пространстве челленджами с щедрыми наградами, отправил Realbanex донат в $ 1 тыс., предложив ему принять вызов.

Realbanex его принял и в итоге смог добраться до Дракона Края и одолеть его, несмотря на то что Mr. Beast вместе с членами своей команды пытался отвлечь стримера, отправляя ему донаты с разными вопросами. 19-летний немец потратил на прохождение 45 минут.

В ноябре 2020 года Mr.Beast провёл соревнования в Minecraft между 100 участниками, главным призом которых также были $50 тысяч.