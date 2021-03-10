Индийский боевик FAU-G стал самой скачиваемой мобильной игрой января
Игровой боевик FAU-G: Fearless and United Guards (Бесстрашная и единая стража) от разработчиков из Индии по итогам января возглавил рейтинг скачиваний аналитической компании App Annie.
Геймплей FAU-G завязан на индо-китайском пограничном конфликте 1996-го года. Игроки занимают индийскую сторону и оказываются в долине реки Галван, где разворачиваются действия.
Релиз FAU-G состоялся в январе 2021 года, за месяц условно-бесплатную игру скачали более 5 миллионов человек. На данный момент игра доступна лишь для пользователей Google Play, версию для iOS обещают выпустить позже.
Рейтинг FAU-G — 3,1 (626 тыс. оценок), среди россиян игру пока оценили всего 6 геймеров, однако все они поставили новинке лишь по одной звезде из пяти.
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