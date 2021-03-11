Илон Маск дал совет разработчикам Cyberpunk 2077

Известный бизнесмен Илон Маск поделился мнением об игре Cyberpunk 2077, которая вышла в декабре 2020 года. Он дал совет разработчикам игры.

«К 2077 году машины «Деламейн» должны иметь автопилот и быть электрическими», — написал Маск в своём «твиттере».

«Деламейн» – транспортная компания в городе Найт-Сити, который присутствует в игре. Такси «Деламейн» управляется искусственным интеллектом, однако, когда главный герой садится за руль, ему приходится управлять машиной самостоятельно.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная и изданная польской студией CD Projekt. Действие игры происходит в 2077 году в Найт-Сити, вымышленном североамериканском городе из вселенной Cyberpunk. Игрок управляет настраиваемым протагонистом по имени Ви, который работает наёмником и владеет навыками взлома и боя.