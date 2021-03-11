Рафаэль Варан был назван самым часто используемым игроком в FIFA 21

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является самым популярным игроком в FIFA 21, согласно данным аналитического сайта Unikrn.

Игроки использовали Варана в сетевом режиме Ultimate Team с момента выхода игры в октябре 2020 года в 36 027 268 матчах. Он опередил Н'Голо Канте, которого задействовали в 30 255 639 матчах и Маркуса Рашфорда, которого использовали в 27 584 123 матчах.

Помимо уже вышеобозначенных футболистов, карточки Неймара, Садио Мане, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Ферлана Менди также использовали более 20 миллионов раз.

Самые часто используемые игроки в FIFA 21