Рафаэль Варан был назван самым часто используемым игроком в FIFA 21
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Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является самым популярным игроком в FIFA 21, согласно данным аналитического сайта Unikrn.
Игроки использовали Варана в сетевом режиме Ultimate Team с момента выхода игры в октябре 2020 года в 36 027 268 матчах. Он опередил Н'Голо Канте, которого задействовали в 30 255 639 матчах и Маркуса Рашфорда, которого использовали в 27 584 123 матчах.
Помимо уже вышеобозначенных футболистов, карточки Неймара, Садио Мане, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Ферлана Менди также использовали более 20 миллионов раз.
Самые часто используемые игроки в FIFA 21
- Рафаэль Варан («Реал») — 36 027 628 сыгранных матчей
- Н'Голо Канте («Челси») — 30 255 639
- Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 27 584 123
- Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 25 969 544
- Ферлан Менди («Реал») — 25 688 638
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22 526 489
- Неймар («ПСЖ») — 22 430 645
- Садио Мане («Ливерпуль») — 20 901 285
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 18 798 317
- Джозеф Гомес («Ливерпуль») — 17 776 444
- Алисон Бекер («Ливерпуль») — 17 344 828
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