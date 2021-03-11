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Названы самые популярные карточки футболистов в FIFA 21

Рафаэль Варан был назван самым часто используемым игроком в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
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Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан является самым популярным игроком в FIFA 21, согласно данным аналитического сайта Unikrn.

Игроки использовали Варана в сетевом режиме Ultimate Team с момента выхода игры в октябре 2020 года в 36 027 268 матчах. Он опередил Н'Голо Канте, которого задействовали в 30 255 639 матчах и Маркуса Рашфорда, которого использовали в 27 584 123 матчах.

Помимо уже вышеобозначенных футболистов, карточки Неймара, Садио Мане, Килиана Мбаппе, Поля Погба и Ферлана Менди также использовали более 20 миллионов раз.

Самые часто используемые игроки в FIFA 21

  • Рафаэль Варан («Реал») — 36 027 628 сыгранных матчей
  • Н'Голо Канте («Челси») — 30 255 639
  • Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 27 584 123
  • Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — 25 969 544
  • Ферлан Менди («Реал») — 25 688 638
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22 526 489
  • Неймар («ПСЖ») — 22 430 645
  • Садио Мане («Ливерпуль») — 20 901 285
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 18 798 317
  • Джозеф Гомес («Ливерпуль») — 17 776 444
  • Алисон Бекер («Ливерпуль») — 17 344 828
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