Сотрудника EA обвинили в продаже редких игроков FIFA Ultimate Team за реальные деньги

Сотрудник Electronic Arts был обвинён в продаже редких карт FIFA Ultimate Team. Стример Nick28T сообщил, что разработчик продаёт редкие карты в паках за 750-1700 евро. В качестве доказательств своих обвинений он показал чат переписки покупателя с разработчиком. Сотрудник EA предлагал покупателю приобрести три карты из серии Prime Icon Moments за 1700 евро.

Карты серии Icon являются одними из самых редких в FIFA Ultimate Team. Они включают в себя легендарных игроков, таких как Роналдо, Пеле, Роналдиньо, Зинедин Зидан и других.



В FIFA всегда существовал рынок для покупки и продажи монет FUT, которые затем могут быть использованы для покупки икон и других редких карт на аукционах. Фанаты серии говорят, что если сотрудник продавал карты за реальные деньги, то возможность покупать мощные карты напрямую и использовать их в FUT обесценивает все усилия фанатов и разрушает баланс игры.

EA ответила на обвинения, заявив, что начала собственное расследование.