Не стало одного из основателей «Буки» Александра Михайлова

На 50-м году жизни скончался сооснователь и глава российского локализатора и издателя видеоигр — компании «Бука» Александр Михайлов. Об этом в своём «твиттере» сообщил гейм-дизайнер и близкий знакомый Михайлова Святослав Торик.

Компанию «Бука» основали в 1993 году, она занималась дистрибуцией игр для консолей и ПК, на данный момент «Бука» является одним из крупнейших издателей и локализаторов игр в России. В числе проектов, которыми она занималась, были «Петька и Василий Иванович», «Дальнобойщики», Half Life 2, Counter-Strike: Source, Far Cry 3.

Михайлов работал в компании с момента её основания.