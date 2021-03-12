Не стало одного из основателей «Буки» Александра Михайлова
На 50-м году жизни скончался сооснователь и глава российского локализатора и издателя видеоигр — компании «Бука» Александр Михайлов. Об этом в своём «твиттере» сообщил гейм-дизайнер и близкий знакомый Михайлова Святослав Торик.
Компанию «Бука» основали в 1993 году, она занималась дистрибуцией игр для консолей и ПК, на данный момент «Бука» является одним из крупнейших издателей и локализаторов игр в России. В числе проектов, которыми она занималась, были «Петька и Василий Иванович», «Дальнобойщики», Half Life 2, Counter-Strike: Source, Far Cry 3.
Михайлов работал в компании с момента её основания.
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