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Блогер воспроизвёл игру Need for Speed на улицах Краснодара

Блогер воспроизвёл игру Need for Speed на улицах Краснодара
Киберспорт / Другие игры 0

На канале российского блогера и автолюбителя Владислава Чекунова вышел новый ролик, где он продемонстрировал, как бы выглядела гонка из Need for Speed Heat 2019 года выпуска, если бы её события разворачивались на улицах Краснодара.

Посмотреть видеозапись можно на канале Владислава Чекунова на Youtube.

В реальных заездах Владислав принимал участие на зеленой BMW M4, а его соперниками стали гонщики на Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz C63 AMG S и Lancer Evolution VIII. Для съемки блогер использовал фотокамеру Sony A7 3 и объектив Tamron 28-75.

За несколько дней ролик собрал почти 40 тыс. просмотров. В комментариях к видео отмечают, что заезды не отличить от игры.

Владислав Чекунов уже несколько лет выпускает подобные ролики, на его канал подписано почти 45 тыс. пользователей.

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