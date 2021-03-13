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Никита Джигурда подшутил над Dota 2 в рекламе League of Legends

Никита Джигурда подшутил над Dota 2 в рекламе League of Legends
Киберспорт / League of Legends 0

Актёр Никита Джигурда прорекламировал League of Legends и её мобильную версию League of Legends: Wild Rift в социальной сети TikTok.

В серии эпизодов «Сожги то, от чего пригорает», приуроченных к масленице, Джигурда появился с огнемётом в руках, подшучивая над Dota 2. Актёр упомянул токсичность, редкие обновления и донат, таким образом намекая на минусы нового сервиса по подписке Dota Plus.

Видео опубликовано на YouTube-канале VP FUki.

Это не первый пример сотрудничества разработчиков Riot Games с российскими артистами. В прошлом году музыкант Иван «Noize MC» Алексеев выпустил клип на песню «Лига легенд». Ролик набрал почти 2 млн просмотров на YouTube.

Напомним, русскоязычная версия League of Legends: Wild Rift вышла в открытый бета-тест на iOS и Android в декабре 2020 года.

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