Китайские гильдии World of Warcraft наказали за мошенничество

Разработчики World of Warcraft: Shadowlands наказали 16 китайских гильдий World of Warcraft за мошенничество, информирует Icy Veins. Все они были исключены из Зала славы эпохальных рейдеров Замка Нафрия и заменены на европейские, русскоязычные, а также американские гильдии.



В марте ряд игроков предъявил обвинения китайским коллективам в бустинге. Оказалось, что геймеры из Китая помогали друг другу пройти рейд, чтобы войти в сотню лучших. Слух о жалобах быстро распространился и дошёл до издателя World of Warcraft в Поднебесной — компании NetEase. Совместно с Blizzard она наказала все гильдии, которые были уличены в мошеннических действиях.



Ранее на официальном сайте BlizzCon анонсировали бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands, получившее название Chains of Domination.

