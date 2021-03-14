Китайские гильдии World of Warcraft наказали за мошенничество

Разработчики World of Warcraft: Shadowlands наказали 16 китайских гильдий World of Warcraft за мошенничество, информирует Icy Veins. Все они были исключены из Зала славы эпохальных рейдеров Замка Нафрия и заменены на европейские, русскоязычные, а также американские гильдии.
В марте ряд игроков предъявил обвинения китайским коллективам в бустинге. Оказалось, что геймеры из Китая помогали друг другу пройти рейд, чтобы войти в сотню лучших. Слух о жалобах быстро распространился и дошёл до издателя World of Warcraft в Поднебесной — компании NetEase. Совместно с Blizzard она наказала все гильдии, которые были уличены в мошеннических действиях.
Ранее на официальном сайте BlizzCon анонсировали бесплатное обновление для World of Warcraft: Shadowlands, получившее название Chains of Domination.
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