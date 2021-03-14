EA Sports ввела временный запрет на выдачу карточек FUT партнёрам и сотрудникам компании

EA Sports наложила временный запрет на выдачу сотрудникам компании карточек Ultimate Team в FIFA 21. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Причиной принятия этого решения стало расследование со стороны EA в отношении своего сотрудника. Компания заподозрила его в продаже редких карточек Prime Icon Moments для FUT, получить которые можно из лутбоксов, однако вероятность этого крайне низка. Тем не менее неизвестный продавец заявил, что может загрузить предметы прямо на аккаунт пользователя.

Отметим, что запрет на выдачу предметов действует также для партнёров Electronic Arts. Представители компании заверили, что расследование поможет установить всех причастных к нарушениям и к каждому из них будут применены соответствующие меры. Пользователи FIFA, которые приобретали контент нелегальным способом, будут заблокированы.