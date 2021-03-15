В России поднялись цены на консоли Sony PlayStation 4

Цены поднимаются не только на видеокарты, но и на консоли предыдущего поколения. Сообщество Мир PlayStation в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что во многих российских магазинах цена на консоль PlayStation 4 Pro поднялась до 43 тысяч рублей. Такая же ситуация обстоит и с PlayStation 4 Slim. В ноябре 2020 года консоль стоила 25 тысяч рублей, а теперь подорожала до 28 тысяч рублей.
В ближайшее время Sony планирует прекратить производство всех версий PlayStation 4. В Японии уже не найдёшь PlayStation 4 Pro в магазинах, производится только PlayStation 4 Slim.
Отмечается, что цена на консоли предыдущего поколения поднялась только в нашей стране. Во многих зарубежных магазинах она осталась на прежнем уровне. Однако найти PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim в наличии очень трудно.
- 15 марта 2021
-
13:15
-
12:54
- 14 марта 2021
-
20:51
-
20:07
-
01:33
- 13 марта 2021
-
16:11
- 12 марта 2021
-
16:11
-
14:16
-
12:52
-
12:37
-
12:07
- 11 марта 2021
-
23:55
-
16:46
-
14:23
-
13:33
-
12:17
-
10:10
-
06:00
- 10 марта 2021
-
17:13
-
16:16
-
13:30
-
12:29
-
12:06
-
08:27
- 9 марта 2021
-
23:43
-
22:22
-
21:12
-
19:56
-
17:14
-
15:29
-
13:13
- 7 марта 2021
-
23:59
-
23:08
-
16:59
-
13:22