В России поднялись цены на консоли Sony PlayStation 4

Цены поднимаются не только на видеокарты, но и на консоли предыдущего поколения. Сообщество Мир PlayStation в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что во многих российских магазинах цена на консоль PlayStation 4 Pro поднялась до 43 тысяч рублей. Такая же ситуация обстоит и с PlayStation 4 Slim. В ноябре 2020 года консоль стоила 25 тысяч рублей, а теперь подорожала до 28 тысяч рублей.

В ближайшее время Sony планирует прекратить производство всех версий PlayStation 4. В Японии уже не найдёшь PlayStation 4 Pro в магазинах, производится только PlayStation 4 Slim.



Отмечается, что цена на консоли предыдущего поколения поднялась только в нашей стране. Во многих зарубежных магазинах она осталась на прежнем уровне. Однако найти PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim в наличии очень трудно.