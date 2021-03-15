Команда была снята с турнира Fortnite с призовым фондом в $ 3 млн за оскорбление создателя

Команда из трёх человек была дисквалифицирована с турнира Fortnite «Champion Series» с призовым фондом в $ 3 млн за оскорбление одного из авторов игры. Если бы игроки финишировали на последнем месте, они всё равно получили бы $ 690 тыс.
Инцидент, за которым последовала дисквалификация, случился после очередного поражения киберспортсмена Wrigley, который, не справившись с эмоциями, в своём «твиттере» пожелал геймдизайнеру Fortnite Дональду Мустарду убить себя.
Сразу после публикации твита компания-разработчик Epic Games отправила команде сообщение о том, что их трио дисквалифицировано. По мнению представителей Epic, игроки нарушили пункт правил, который запрещает оскорблять игроков, разработчиков и администраторов турнира, а также зрителей.
Fortnite — видеоигра в жанре королевской битвы. 100 игроков сражаются друг с другом на большой карте, пока в живых не останется один игрок.
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