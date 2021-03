Ghost of Tsushima стала второй по завершённости AAA-игрой на PS4

Основную сюжетную линию самурайского экшена Ghost of Tsushima (призрак Цусимы) завершило 50,2% игроков, это один из самых высоких показателей для AAA-тайтлов в открытом мире на PlayStation 4, сообщает Ungeek. Однако всех достижений в игре добилось только 13,2% геймеров.

Статистика учитывала только тех пользователей, которые синхронизировали свои данные трофеев с PlayStation Network.

Самые завершаемые AAA-игры в открытом мире на PS4:

1. Marvel’s Spider-Man — 50,8%

2. Ghost of Tsushima — 50,2%

3. Assassin’s Creed Origins — 38,2%

4. Far Cry 5 — 36,7%

5. Days Gone — 34,7%

6. Horizon Zero Dawn — 34,1%

7. Assassin’s Creed Odyssey — 30%

8. The Witcher 3: Wild Hunt — 29,8%

9. Death Stranding — 28,6%

10. Red Dead Redemption 2 — 28,2%.