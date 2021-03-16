Создатель GTA Online сократит время её загрузки, приняв во внимание совет геймера

В Rockstar Games начали работу по уменьшению времени загрузки GTA Online. Разработчики приняли во внимание совет пользователя, который нашёл способ сократить время загрузки игры на 70%.
В начале марта пользователь Github под ником t0st рассказал, что нашёл нашел способ сократить время загрузки GTA Online на 70%. Геймер не просто нашёл лазейку, а разработал утилиту, которой мог воспользоваться любой игрок.
Вчера, 15 марта, официальные представители Rockstar Games выступили с заявлением.
«После тщательного расследования мы можем подтвердить, что игрок t0st действительно раскрыл аспект игрового кода, связанный со временем загрузки PC-версии GTA Online, который можно улучшить. В результате этих исследований мы внесли коррективы, которые реализуем в предстоящем обновлении», — рассказали в компании.
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