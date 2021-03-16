Геймеры правильно питаются и много двигаются – немецкие учёные подвели итоги опроса

Немецкие учёные Инго Фробоз и Рольф Бухвиц опросили более 800 любителей и профессионалов киберспорта. Исследователей интересовал образ жизни киберспортсменов, в частности, детали их питания и физической активности. Результаты опроса показали, что, несмотря на пандемию, уровень жизни геймеров по-прежнему выше среднестатистического респондента.

Целевая группа исследования преимущественно состояла из мужчин (86%).

Учёные выяснили, что киберспортсмены в среднем потребляют фаст-фуд и полуфабрикаты 2 раза в неделю и готовят 5 раз в неделю. Они едят меньше сладостей и выпивают чуть больше одной банки энергетика в неделю.

Даже в пандемию средняя физическая активность киберспортсмена составляет 9,5 часа в неделю. Это больше, чем рекомендует ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).