Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Геймеры правильно питаются и много двигаются – немецкие учёные подвели итоги опроса

Геймеры правильно питаются и много двигаются – немецкие учёные подвели итоги опроса
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Немецкие учёные Инго Фробоз и Рольф Бухвиц опросили более 800 любителей и профессионалов киберспорта. Исследователей интересовал образ жизни киберспортсменов, в частности, детали их питания и физической активности. Результаты опроса показали, что, несмотря на пандемию, уровень жизни геймеров по-прежнему выше среднестатистического респондента.

Целевая группа исследования преимущественно состояла из мужчин (86%).

Учёные выяснили, что киберспортсмены в среднем потребляют фаст-фуд и полуфабрикаты 2 раза в неделю и готовят 5 раз в неделю. Они едят меньше сладостей и выпивают чуть больше одной банки энергетика в неделю.
Даже в пандемию средняя физическая активность киберспортсмена составляет 9,5 часа в неделю. Это больше, чем рекомендует ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).

Valheim шестую неделю подряд возглавляет рейтинг продаж в Steam
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021