Геймеры правильно питаются и много двигаются – немецкие учёные подвели итоги опроса

Немецкие учёные Инго Фробоз и Рольф Бухвиц опросили более 800 любителей и профессионалов киберспорта. Исследователей интересовал образ жизни киберспортсменов, в частности, детали их питания и физической активности. Результаты опроса показали, что, несмотря на пандемию, уровень жизни геймеров по-прежнему выше среднестатистического респондента.
Целевая группа исследования преимущественно состояла из мужчин (86%).
Учёные выяснили, что киберспортсмены в среднем потребляют фаст-фуд и полуфабрикаты 2 раза в неделю и готовят 5 раз в неделю. Они едят меньше сладостей и выпивают чуть больше одной банки энергетика в неделю.
Даже в пандемию средняя физическая активность киберспортсмена составляет 9,5 часа в неделю. Это больше, чем рекомендует ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).
- 16 марта 2021
-
16:46
-
14:07
-
12:20
-
09:31
- 15 марта 2021
-
17:31
-
16:37
-
15:27
-
13:15
-
12:54
- 14 марта 2021
-
20:51
-
20:07
-
01:33
- 13 марта 2021
-
16:11
- 12 марта 2021
-
16:11
-
14:16
-
12:52
-
12:37
-
12:07
- 11 марта 2021
-
23:55
-
16:46
-
14:23
-
13:33
-
12:17
-
10:10
-
06:00
- 10 марта 2021
-
17:13
-
16:16
-
13:30
-
12:29
-
12:06
-
08:27
- 9 марта 2021
-
23:43
-
22:22
-
21:12
-
19:56