Хакеры взломали PlayStation 4 и дали пиратам доступ ко всем эксклюзивам консоли

Группе хакеров удалось осуществить взлом популярной консоли PlayStation 4 на версии прошивки 7.55. Именно эта версия даёт доступ к самым громким новинкам приставки 2020 года: The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Mafia: Definitive Edition и другим.

О взломе стало известно после того, как один из хакеров выложил ссылку на скачивание в своём «твиттере».

На данный момент взлом не отличается большой стабильностью и может приводить к вылетам, но дальнейшая работа должна исправить этот недостаток. Кроме того, обладатели консолей, обновлённых до прошивки 8.03, не смогут воспользоваться взломом, так как даунгрейд прошивки попросту невозможен.

Ghost of Tsushima стала второй по завершённости AAA-игрой на PS4